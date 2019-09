La "revisione straordinaria", che arriva a pochi giorni dalla Nota di aggiornamento al Def, modifica ex post la storia dell'andamento dell'economia italiana negli ultimi anni: la ripresa non è iniziata nel 2014, rivisto al ribasso da +0,1% a zero, ma nel 2015 (+0,8%). E’ stata invece alzata la stima del 2016, da +1,1% a +1,3%. Seguono il +1,7% del 2017. L'anno scorso "significativo rallentamento"

In attesa che venerdì il governo approvi la Nota di aggiornamento al Def, “cornice” della prossima manovra, l’Istat come annunciato quest’estate ha sottoposto a una “revisione straordinaria” i suoi calcoli sui conti nazionali ricostruendo tutte le serie a partire dal 1995. I risultati – che sono stati girati già sabato al Tesoro per facilitare i lavori sulla Nadef – sono in chiaroscuro. In livelli assoluti, il pil 2018 ai prezzi di mercato sale a 1.765 miliardi, con una revisione al rialzo di 8,4 miliardi rispetto alla stima di aprile scorso. In compenso, la crescita rispetto al 2017 (a sua volta rivisto al rialzo e in misura maggiore rispetto a quello del 2018) cala allo 0,8% dallo 0,9% calcolato a marzo. E il deficit/pil sale dal 2,1 al 2,2%. Un dato in miglioramento a confronto con il 2,4% del 2017, ma superiore di 0,2 punti percentuali rispetto al 2% comunicato in primavera. Due punti di deficit valgono tra i 3 e i 4 miliardi.

A completare la revisione dei conti pubblici dell’Istat arriva il dato di Bankitalia sul debito pubblico 2018, rivisto al rialzo di 58,3 miliardi al 134,8% del Pil dal 132,2 per cento stimato in precedenza. “La revisione non ha alcun impatto sulla valutazione della sostenibilità delle finanze pubbliche. Gli interessi maturati annualmente sono sempre stati considerati nel conto economico delle amministrazioni pubbliche e pertanto la nuova contabilizzazione non implica revisioni per l’indebitamento netto“, precisa la Banca d’Italia in merito.

La nuova revisione cambia la curva della crescita e dunque modifica ex post la “storia” dell’andamento dell’economia italiana negli ultimi anni: la ripresa, per esempio, non è iniziata nel 2014, rivisto al ribasso dal +0,1% a zero, ma nel 2015 (+0,8%). E’ stata invece alzata la stima del 2016, da +1,1% a +1,3%. Seguono il +1,7% del 2017 e il +0,8% del 2018, che rappresenta “un significativo rallentamento“. Il recupero cumulato tra il 2015 e il 2018 ha portato a un aumento complessivo del pil in volume pari al 4,6%. Rispetto al 2011 però il livello del Prodotto interno lordo risulta ancora inferiore dello 0,4%, che diventa 4,3% a confronto con il picco pre-crisi del 2007.

A trainare la crescita del pil nel 2018 sono stati gli investimenti fissi lordi, cresciuti in valore assoluto a 310,8 miliardi dai 301 del 2017. Un aumento limitato però a +3,2%, dopo il +3,3% del 2017. Il calo è dovuto alla componente dei mezzi di trasporto, cresciuta solo dell’8,8% contro il +22,9 del 2017. Quella delle macchine e attrezzature invece è salita del 3%, quella dei prodotti della proprietà intellettuale dell’1,8% e quella delle costruzioni del 2,9%. I consumi finali nazionali sono aumentati dello 0,7%, le esportazioni di beni e servizi dell’1,8% e le importazioni del 3,0%. Il valore aggiunto, a prezzi costanti, è aumentato dello 0,7% nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, del 2% nell’industria in senso stretto, dello 0,6% nel settore dei servizi e del 2,4% nelle costruzioni. Per l’insieme delle società non finanziarie, la quota di profitto è pari al 42,2% e il tasso di investimento al 21,3%. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici ha segnato nel 2018 una crescita dell’1,8% in valore nominale e dello 0,9% in termini di potere d’acquisto. Poiché il valore dei consumi privati è aumentato dell’1,7%, la propensione al risparmio delle famiglie è rimasta quasi stabile, passando dall’8 all’8,1%.

Infine la pressione fiscale complessiva – che include ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil – è risultata pari al 41,8%, invariata rispetto all’anno precedente, ma migliorata rispetto al 42,1% che era stato stimato in aprile.