Gaffe della premier neozelandese Jacinda Arden, che, in occasione della sua prima visita in Giappone, durante la sua conferenza stampa coi giornalisti, ha affermato: “Questo è un momento incredibilmente eccitante per la Nuova Zelanda e per i suoi rapporti con la Cina“. Poi, con visibile imbarazzo, ha sorriso e si è corretta.

Successivamente, Arden ha dato la colpa al jet lag per le 11 ore di volo: “Comprenderete che sono sempre in viaggio e proprio in questo momento sono arrivata”