Colpiti un uomo, suo figlio e una ragazza. I vicini riferiscono di una lite precedente e di aver visto una persona aprire il fuoco. Ancora da chiarire il movente, indagini in corso

Colpi di pistola e tre feriti lievi a Palermo, nella mattinata del 16 settembre. Si tratta di Giuseppe Giordano, di 58 anni, ferito all’addome, il figlio Gianluca di 27, colpito al braccio, e una sua coetanea, Maria Debora Naimo, ferita all’altezza del ginocchio. Tutti e tre sono stati portati all’ospedale civico dal personale del 118 e i carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica e il movente della sparatoria. La Scientifica, inoltre, ha trovato per terra tre bossoli.

Il fatto si è svolto in via Regina Bianca, nel quartiere Danisinni. I vicini raccontano di aver sentito alcune persone litigare in strada la sera del 15 settembre e riferiscono di aver visto, la mattina dopo, una persona armata sparare contro i tre.

Intanto, le forze dell’ordine hanno ritrovato nei paraggi una Fiat 500 Abarth, con la quale chi ha sparato potrebbe essersi recato sul posto. La macchina risulta infatti essere stata rubata e secondo PalermoToday il proprietario sarebbe un uomo residente in zona, in via Leonardo da Vinci. Lo stesso giornale egnala inoltre il ritrovamento di una Ford Fiesta grigia lasciata sul luogo della sparatoria con le luci accese e i finestrini abbassati.