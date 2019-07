“Sulla neo presidente della Commissione Europea la Lega ha fatto le sue legittime valutazioni e io la rispetto, se questo poi dovesse compromettere le trattative in corso per i commissari non lo so dire, ma lo vedremo”. Così il premier Giuseppe Conte, arrivando nella sede di Confagricoltura commenta il No degli eurodeputati al voto di Ursula Von Der Leyen, ma il presidente del Consiglio conferma “mi sono state date garanzie per il Commissario alla Concorrenza” all’Italia. Leggi Anche Ue, Sassoli: “Commissari rispettino programma di von der Leyen. E il Consiglio discuta il Trattato di Dublino”