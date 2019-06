Maverick Vinales riporta la Yamaha sul gradino più alto del podio 8 mesi dopo la sua ultima vittoria a Phillip Island: lo fa “laureandosi” all’università della MotoGp, ovvero tagliando il traguardo per primo sul circuito di Assen in Olanda. Dietro di lui il solito Marc Marquez che allunga ancora sugli altri rivali ed è sempre più leader del Mondiale. Terzo si conferma il debuttante francese Fabio Quartararo, ormai sempre più a suo agio a lottare al vertice. I tre hanno battagliato, fra sorpassi e sportellate, per buona parte del gran premio, prima dell’allungo vincente dello spagnolo in sella alla sua Yamaha.

Per una Yamaha che vince ce n’è un’altra che cade: è quella di Valentino Rossi, ancora una volta penalizzato dalle qualifiche e costretto a rimontare dalla 14esima posizione. Condizione che lo ha costretto a spingere, oltre il limite. A terra finisce anche Rins con la Suzuki che altrimenti sarebbe stato uno dei protagonisti. Termina invece quarto Andrea Dovizioso che ha provato a tenere la sua Ducati in scia ai primi, ma aveva qualche decimo di passo in meno e alla fine si è dovuto arrendere. Dietro di lui un ottimo Franco Morbidelli e poi il compagno di squadra Danilo Petrucci.