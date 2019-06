Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha escluso il Milan dall’Europa League per la stagione 2019/2020. È quanto si legge in un comunicato dello stesso tribunale: “Il Milan è escluso dalla partecipazione alle competizioni Uefa per club per la stagione 2019/2020 come conseguenza della violazione degli obblighi di pareggio del Fair play finanziario durante i periodi di monitoraggio” dal 2015 al 2018.

Il Milan si era qualificato per la fase a gironi dell’Europa League con il quinto posto in campionato. Per effetto di questa decisione, la Roma accede direttamente alla fase a gironi mentre il Torino torna in Europa a partire dalla fase dei preliminari.