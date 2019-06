“La politica è diventata un dibattito su un mondo che non esiste: spesso si discute su fattori di crisi che non sono quelli veri”. Da questa filosofia, nel settembre dello scorso anno è nata “La chiacchierata del Mercoledì”, un format trasmesso su Youtube che vuole commentare e fare “debunking” sui principali fatti economici d’attualità. Gli ideatori sono quattro professionisti del settore: l’economista Michele Boldrin, l’investment banker Gianluca Codagnone, l’imprenditore Costantino De Blasi e lo statistico economico Thomas Manfredi. Un dibattito che questo fine settimana si è spostato dalla rete alla sala di un convegno. Oltre seicento persone hanno partecipato alla due giorni Liberi, oltre le illusioni a Sesto San Giovanni dove oltre quaranta relatori sono intervenuti per fare chiarezza sui principali temi d’attualità. Dai minibot al contenuto del Def, dalla migrazione al reddito di cittadinanza, dall’ambientalismo ai trend demografici: “Quello che facciamo è debunking – spiegano gli organizzatori – con l’obiettivo di rompere la bolla mediatica che ha avvolto l’Italia in bufale e la conduce da anni alla deriva sociale ed al declino economico”.