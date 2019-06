Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Queste le accuse della Dda di Cagliari che ha eseguito 12 misure di custodia cautelare in carcere per altrettanti indagati che avevano costituito un sodalizio criminale dedito allo spaccio di eroina, cocaina e speedball in una palazzina di Via Seruci, nel quartiere di San Michele. Le indagini riguardano lo spaccio nel periodo tra il 2018 e i primi sei mesi del 2019. I poliziotti, coordinati da dirigente Roberto Pittitto, hanno effettuato intercettazioni telefoniche, riprese video, tradizionali servizi di osservazione, acquisti simulati di stupefacente operati da agenti sotto copertura. La polizia ha documentato quindi l’esistenza di un gruppo stabilmente organizzato che operava senza soluzione di continuità anche nei giorni festivi, sotto la costante sorveglianza di vedette pronte a segnalare ogni possibile “presenza pericolosa”.