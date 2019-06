Molto attiva su Twitter, la conduttrice ha documentato il degrado nelle vie del suo quartiere, in due giorni diversi: decine di commenti e di immagini simili postate dagli utenti

Rita Dalla Chiesa ha deciso di denunciare lo stato in cui si trova il suo quartiere, a Roma, attraverso alcuni post pubblicati su Instagram: “Anche stanotte per la puzza non si dormirà’. Grazie da # vignaclara, sindaco Raggi“, ha scritto il 17 giugno.

Un post con diverse foto che ha spinto altri utenti a pubblicare immagini simili. E il 18 giugno alle ore 15, Dalla Chiesa ha scritto ancora: “Dopo tre giorni di puzza nauseabonda sono passati. E questo è quello che hanno lasciato“. Di nuovo, una foto, stavolta con un cassonetto ancora pieno di immondizia.

Anche stanotte per la puzza non si dormirà’. Grazie da #vignaclara, sindaco Raggi pic.twitter.com/PVfyMYSFMH — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) 17 giugno 2019