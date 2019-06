Un rigore (generoso) spiana la strada alle verdeoro, ma le azzurre restano comunque in testa alla classifica. Ora devono attendere le ultime partite per capire se il 25 giocheranno con Nigeria, Cina o una tra Cile e Thailandia

L’Italia del calcio femminile perde l’ultima sfida del girone di qualificazione ai Mondiali di Francia, ma si qualifica agli ottavi di finale da prima classificata. Le azzurre sono state sconfitte 1-0 dal Brasile per effetto di un rigore trasformato dalla goleadora Marta, la numero 10 verdeoro, che ha trasformato – col mancino, a incrociare, spiazzando la portiera italiana Giuliani – un penalty concesso con parecchia generosità dall’arbitra messicana Lucila Venegas Montes per un contatto spalla a spalla tra Linari e Debinha. L’Italia aveva tenuto molto bene in campo per tutta la partita, collezionando anche le migliori occasioni della gara. Nello stesso girone l’Australia ha battuto la Giamaica per 4-1. Italia, Brasile e Australia così chiudono il girone a 6 punti, ma per la differenza reti le azzurre mantengono il primato nel gironcino.

Ora servirà aspettare le partite dei gruppi D, E e F per capire chi sarà l’avversaria dell’Italia agli ottavi. La Nazionale della commissaria tecnica Milena Bertolini sarà infatti chiamata a giocare a Montpellier il 25 giugno contro la migliore terza tra la Nigeria (3 punti nel gruppo A dietro a Francia e Norvegia) e la Cina (4 punti a pari merito con la Spagna, dietro la Germania). Oppure – ma è molto meno probabile – una tra Cile e Thailandia, attualmente entrambe a zero punte nel girone F.