Lancio di pietre e mattoni, auto danneggiate ed diversi agenti feriti. Notte di tensione e scontri a Frayser, nella zona nord di Memphis, negli Stati Uniti, nati nel corso delle manifestazioni per l’uccisione da parte di un agente di polizia di Brandon Webber, un ragazzo afroamericano di 21 anni. Memphis, scontri in strada tra manifestanti e polizia: due uomini danneggiano un'auto degli agenti

Le proteste in strada sono iniziate pacificamente e poi si sono trasformate in guerriglia urbana: il bilancio è di almeno 24 agenti feriti, nessuno dei quali si trova in gravi condizioni, alcuni giornalisti colpiti dai manifestanti e tre persone arrestate. Solo l’uso di gas lacrimogeni da parte delle forze dell’ordine e un violento acquazzone che si è abbattuto sulla zona sono riusciti a disperdere la folla e mettere fine, intorno alle 23, alla manifestazione.

Secondo le ricostruzioni, il giovane, sul quale pesavano diversi mandati di cattura, è stato ucciso intorno alle 19 di mercoledì mentre cercava di scappare dalla polizia. Contro di lui sarebbero stati sparati 20 colpi di arma da fuoco.

Several officers have received minor injuries due to individuals throwing bricks/rocks at the officers. Officers are being check by paramedics. This is still an active scene. MPD officers are securing the area so that TBI can make the scene.

