Decine di feriti e almeno tre arresti. La manifestazione, a Memphis, per l’uccisione di un afroamericano di 20 anni da parte della polizia, che avrebbe sparato tra i 16 e i 20 colpi di pistola, è degenerata in scontri e tensioni con le forze dell’ordine. Nel video, uno dei momenti in cui la rabbia dei cittadini si è trasformata in un attacco a un’auto della polizia.