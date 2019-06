“IoMi vogliono dettare l’agenda? No, non è stato questo l’atteggiamento, né questo il clima. Nessuno mi vuole mettere in un angolo, sono lo stesso che a dicembre ha evitato la procedura di infrazione al Paese salvaguardando le misure di protezione sociale, quota 100 e reddito di cittadinanza. Non ho cambiato filosofia”. A rivendicarlo il presidente del consiglioa margine dell’assemblea di Assonime a proposito della riunione di ieri sera con Di Maio e Salvini. “Con i vicepremier c’è un clima di fiducia”, ha continuato. Anzi, nell’esecutivo, ha aggiunto il premier, “c’è piena condivisione ” anche sulla necessità di“che sarebbe un danno per il Paese che ci esporrebbe a una fibrillazione dei mercati che rischia di non essere controllata”. “La filosofia non cambia: no austerity, no misure recessive”, ha continuato Conte, escludendo il rischio di una manovra correttiva.