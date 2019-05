La donna, di origini senegalesi, è finita sotto un convoglio in direzione Anagnina alla fermata Lepanto. L’autista del mezzo, sotto shock, ha confermato di averla vista spuntare all’improvviso senza avere il tempo di frenare

È scivolata dalla banchina mentre il convoglio stava arrivando in direzione Anagnina. I soccorritori sono riusciti ad estrarla, ma intorno alle 11.15 è morta. Una 33enne di origini senegalesi è deceduta nella metropolitana A di Roma, fermata Lepanto. Secondo le immagini delle telecamere di sorveglianza, acquisite dagli investigatori per accertare la dinamica, non ci sono dubbi: è scivolata accidentalmente. Esclusa dunque l’ipotesi di suicidio. L’autista del mezzo, sotto choc, ha confermato di averla vista spuntare all’improvviso senza avere il tempo di frenare e alcuni testimoni hanno riferito di avere sentito un urlo, dopo il quale la fermata è stata immediatamente evacuata. A intervenire sul posto i vigili del fuoco e la polizia del commissariato Prati, impegnata nelle indagini. La circolazione è interrotta tra San Giovanni e Battistini, e attiva con rallentamenti tra San Giovanni e Anagnina. Sono stati attivati i bus sostitutivi.