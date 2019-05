“Le riprese delle scene più osé si sono svolte in un’atmosfera di tensione e di pressione psicologica”. Parole di un testimone presente sul set del discusso Mektoub, My Love: Intermezzo”, il film diretto da Abdellatif Kechiche che ha fatto infuriare la polemica all’ultimo festival di Cannes con spettatori pronti a lasciare la sala per via delle scene di sesso, giudicate “eccessive”. E ora un testimone ha raccontato al quotidiano francese Midi Libre alcuni retroscena: “Il regista voleva assolutamente arrivare a una scena di sesso non simulata, cosa per cui gli attori non erano disposti. Ma sul posto si consumava alcol regolarmente, così alla fine ha raggiunto il suo scopo”. Indiscrezioni che, se venissero confermate, metterebbero il regista in una posizione molto difficile.