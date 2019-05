L’aereo su cui viaggiava si è schiantato al suolo per cause ancora da accertare: così è morta a 28 anni la star del pop latino Gabriel Diniz. Nell’incidente sono decedute anche a le altre persone che viaggiavano con lui, come ha fatto sapere il management dell’artista in un comunicato: “È con grande dolore che confermiamo la morte di Gabriel Diniz e dell’equipaggio dell’aereo”. Secondo le prime ricostruzioni, lunedì pomeriggio il cantante brasiliano aveva appena tenuto un concerto a Salvador e stava raggiungendo la fidanzata Karoline Calheiros a Maceió per partecipare alla sua festa di compleanno quando è successo l’incidente. La sua hit “Jenifer” ha raccolto oltre 236 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Tanti e accorati i messaggi di cordoglio sui social, compreso quello del calciatore brasiliano attaccante del Liverpool, Roberto Firmino, molto amico della popstar: “Ci sono cose che sono difficili da credere. Il messaggio di amore e gioia che hai lasciato sulla terra è stato incredibile. Sono grato di averti conosciuto. Riposa in pace”, ha scritto su Instagram.