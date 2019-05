“Le forze a favore del Tav hanno preso l’80%-85%. Se fosse stato un referendum l’esito mi pare chiaro”. Così Matteo Salvini ha risposto in conferenza stampa al Viminale a chi gli chiedeva il futuro del Tav. “Penso che il progetto possa essere rivisto, rimodulato nel nome del risparmio e dell’impatto ambientale – ha sottolineato -. E sono sicuro che dall’Ue si possano avere altri fondi. Ma poi ieri si è votato in regione Piemonte”. Poi, sul premier Conte, ha detto: “Non mi permetto di commissariare nessuno. Conte ha la mia piena fiducia, non ho ambizioni, l’unica condizione è mantenere gli impegni”.

Durante la conferenza stampa il vicepremier ha anche parlato del caso Rixi: “Non commento i se, commento la realtà non le ipotesi e rispetto il lavoro dei giudici. Capisco il travaglio in casa altrui – ha aggiunto riferendosi ai cinquestelle – ma non commento assoluzioni e condanne fin quando non ci sono. La lega commenterà la realtà dei fatti quando di verificheranno”