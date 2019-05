“Affermazione di legalità partendo da un territorio che ne ha vita poca ma si estende a tutto il territorio nazionale. Mediterraneo? Il modello rimane lo stesso. Rispettare il diritto del mare. Non sbarca in Italia se prima non sono condivise con l’Europa le destinazioni dei naufraghi. Non vi è altra via. Incentivare l’attività dei rimpatri. In questa ottica aspettiamo dei miglioramenti dal Ministro dell’Interno. I porti sono aperti a chi ha diritto di entrarvi. Ostia non ha spiagge sicure? CI sono degli ambiti che hanno competenze di altri amministrazione. Non significa non volersi assumere responsabilità, ma creare condizioni per chi voglia lavorare in tranquillità. La presenza del Governo significa che chi vuol venire a Ostia può farlo senza problemi di legalità”. Così il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli ai margini della presentazione “Porti sicuri”.