Il segretario del Pd Nicola Zingaretti: “Governo per altri quattro anni? E’ una minaccia non è un annuncio. Di fronte ad un governo che in 15 mesi ha prodotto quello che ha prodotto l’idea di governare altri quattro anni con il ministro Salvini sconfessa anche l’ipocrisia di Di Maio che litiga ogni giorno fino alle 14,30 e poi dice che ci governa altri quattro anni. Questo non si può accettare, l’ipocrisia di chi fa demagogia per prendere voti. Capisco chi è stato catturato un anno fa dal loro messaggio ma dico a tutti di lanciare un messaggio altrimenti l’Italia non ce la fa”.