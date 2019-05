“Abbiamo un premier indegno di rappresentare il paese, perché non sa di cosa parla”. Dal palco dell’auditorium della Fondazione Cariplo, Matteo Renzi attacca il premier Conte “responsabile della crisi internazionale che sta vivendo l’Italia. Il nostro paese non conta più un’emerita cippa per colpa sua che sta svilendo il ruolo di capo del governo”