Il Leeds allenato dal tecnico argentino era passato in vantaggio con un gol di Mateusz Klich, arrivato mentre un giocatore della squadra ospite, l'Aston Villa, era a terra. In campo si è scatenata la rissa, ma El Loco ha deciso di rimediare facendo segnare una rete agli avversari. La partita è terminata così 1-1: a essere promosso è lo Sheffield United

Il Leeds si sta giocando la possibilità di rimanere in corsa per il secondo posto della Championship (seconda divisione inglese), che significherebbe qualificazione diretta alla Premier League, quando Marcelo Bielsa, non a caso noto al mondo come El Loco, colpisce ancora: questa volta con un gesto di grande sportività. I suoi sono passati in vantaggio con un gol di Mateusz Klich, arrivato mentre un giocatore della squadra ospite, l’Aston Villa, era a terra. In campo si scatena la rissa, ma il tecnico argentino non ci sta e ordina ai giocatori di subire una rete per rimediare al torto. La partita finisce 1-1 e in Premier League ci va lo Sheffield United: il Leeds dovrà passare dai play-off.

Il gesto di fair play di Bielsa assume ancor più valore proprio perché la sua squadra si stava giocando gran parte della stagione. All’Elland Road il punteggio era ancora sullo 0-0 fino a 18 minuti dalla fine, quando è arrivato il gol di Klich che avrebbe regalato ai padroni di casa la possibilità di giocarsi tutto all’ultima giornata. L’azione però era nata da un contrasto dubbio e Jonathan Kodjia dell’Aston Villa era a terra infortunato. La mancata interruzione del gioco, con Klich a correre verso la porta e gli avversari praticamente fermi, ha scatenato una rissa furibonda.

I giocatori del Leeds in campo difendevano le proprie ragioni: da regolamento a interrompere il gioco deve essere l’arbitro. Ma Bielsa in panchina ha calmato subito gli animi e deciso di rimettere la situazione in parità. Così i suoi giocatori hanno consentito ad Albert Adomah del Villa di segnare il gol dell’1-1. Nel dopo partita El Loco ha commentato la sua scelta con la consueta semplicità: “I fatti sono quelli che tutti hanno visto, ciò che è successo è successo. Posso dire solo questo a proposito di qualcosa che mi sembra molto chiaro nella sua dinamica”.