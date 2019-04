“L’Iva aumenta. Il ministro ha detto bisogna trovare soluzione alternative, che al momento non ci sono. La crescita non c’è, gli investimenti non ci sono, i decreti sblocca cantieri e crescita chi li ha visti? Che dire ancora, il resto è un arrampicarsi sugli specchi per negare la realtà: l’Italia è in recessione ed è isolata”. così Renato Brunetta dopo l’audizione di Giovanni Tria sul Def