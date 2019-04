“Lega alla conquista del Lazio? No, non abbiamo niente da conquistare, però ci sono tanti romani e cittadini del Lazio che meritano città più pulite e più ordinate, più efficienti e più sicure, meglio gestite. Un weekend per girare Roma. Occorre uno scienziato per portare via la monnezza e a pulire la città? E poi le metropolitane, i parcheggi e la manutenzione delle strade. Non stiamo parlando di grandi progetti, ma della cura quotidiana. Io da ministro posso mandare più poliziotti, accendere telecamere.”Così Il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini.