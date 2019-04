Il guasto sembra riguardare soprattutto l’Europa, in particolare in Italia, a Roma, Milano e Palermo. E poi a Londra, Rotterdam, Vienna. E ancora in Spagna, Portogallo, nel sud-est asiatico, in particolare in Malesia. Down anche negli Stati Uniti in particolare sulla East Coast, a New York

Un down lungo più di due ore. Problemi per Facebook, Instagram e WhatsApp. Molti utenti, collegati da diverse parti del mondo, segnalano problemi nell’uso dei tre social network. Non si riesce ad accedere né dal browser sul computer e neanche dalle app per smartphone. Su Twitter – unico tra i social network principali attualmente in funzione – in molti postano gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown. Il down ha colpito i tre social del gruppo Facebook Inc. che fa capo Mark Zuckerberg.

Qualcuno, come si legge sul sito downdetector.it, ha provato anche a disinstallare le app (pensando probabilmente che il problema fosse legato al proprio telefono) ma non è servito. Il malfunzionamento si registra a partire dalle ore 12. Il guasto sembra riguardare soprattutto l’Europa, in particolare in Italia, a Roma, Milano e Palermo. E poi a Londra, Rotterdam, Vienna. E ancora in Spagna, Portogallo, nel sud-est asiatico, in particolare in Malesia. Down anche negli Stati Uniti in particolare sulla East Coast, a New York. E’ impossibile al momento raggiungere i social sia da computer fisso che da cellulare.