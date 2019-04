Le scelte di Nicola Zingaretti hanno convinto l'area Martina che in direzione ha annunciato il proprio voto favorevole, mentre si asterranno l'area Lotti e quella Giachetti: "Non votiamo contro per salvaguardare l'unità del partito". Un terzo dei candidati non è iscritto al partito e c'è anche l'ex presidente Asi Roberto Battiston e Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa. Il segretario: "È una lista a nostra immagine e somiglianza"