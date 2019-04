Un’indagine sull’indagine. O, meglio, per capire come è partita l’inchiesta sul cosiddetto Russiagate che ha coinvolto l’allora candidato presidente repubblicano Donald Trump. Per far questo, il ministro della giustizia americano William Barr ha costituito un team investigativo per far luce sulle origini del lavoro dell’Fbi sul Russiagate nel 2016. La notizia è stata data da Fox News, secondo cui Barr ha individuato una lista di membri del Dipartimento di giustizia che vuole siano ascoltati per ricostruire come l’Fbi decise di mettere sotto inchiesta Donald Trump e la sua campagna.

Nel frattempo, un giudice federale ha respinto la richiesta per la pubblicazione immediata del rapporto del procuratore speciale del Russiagate Robert Muller. “Comprendo che questa è una questione estremamente importante per la nazione”, ha dichiarato il giudice Reggie Walton, sottolineando però che l’appello dall’Eletronic Privacy Information Center, che si era appellato al Freedom of Information Act, non conteneva motivazioni sufficienti a giustificare una sua ingiunzione per velocizzare i tempi della pubblicazione. Poco prima il ministro della Giustizia, William Barr, in un’audizione al Congresso, si è impegnato a pubblicare il rapporto “entro una settimana”, dopo aver completato il lavoro per eliminare dalle oltre 300 pagine le informazioni ritenute sensibili.