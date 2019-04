“Siamo partiti da dichiarazioni come “il 2019 sarà un anno bellissimo… c’è una certa tendenza a dire bugie da parte del governo per fare propaganda“. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti al termine dell’incontro con le associazioni del mondo dell’impresa tra Confindustria, Cna e Confesercenti al Nazareno. “Occorre un cambiamento profondo, radicale per creare nuova fiducia nel Paese e verso il Paese. Il problema per lo sviluppo italiano è un governo di incertezze, liti continue frutto di idee diverse sulle politiche da attuare e che sta portando paese a immobilismo. Si è detto ‘prima gli italiani‘ ma sono gli italiani i primi a pagare le incertezze governo. E l’unica risposta alla crisi è cambiare governo il prima possibile”, ha aggiunto.