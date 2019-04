Un neonato è morto esser stato sottoposto ad un intervento di circoncisione fatto in casa. È successo a Genova la notte di mercoledì: a dare l’allarme sono state la mamma e la nonna del piccolo, entrambe originarie della Nigeria, che hanno chiamato il 118. Dopo essere state interrogate, le due donne sono state arrestate insieme a un uomo di origini africane, un “santone”, che avrebbe eseguito l’operazione sul bimbo all’interno dell’abitazione. L’accusa è di omicidio preterintenzionale. Una volta arrivati i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e chiamare la polizia.

Questo è l’ennesimo caso di neonato morto durante un intervento di circoncisione casalingo nel giro di poche settimane: solo il 24 marzo scorso infatti, un altro bambino di cinque mesi era morto per questo motivo a Reggio Emilia. Il ministro della Salute Giulia Grillo scrive su Twitter che il tema della circoncisione “è complesso”, ma “è urgente trovare soluzioni”. “Dopo il caso di qualche giorno fa, un altro bimbo è morto per una circoncisione fatta in casa – scrive Grillo su Twitter – è urgente trovare soluzioni. Il tema è complesso e bisogna confrontarsi con le autorità religiose. Ma l’assoluta priorità è individuare un protocollo per la sicurezza dei bambini”.