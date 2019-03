Supermanager, medici, avvocati. Ma anche politici, vecchie glorie del pallone, perfetti sconosciuti. Sono gli oltre 200 candidati per il consiglio di amministrazione di Sport e Salute spa, la nuova società statale creata dal governo per gestire lo sport italiano al posto del Coni (a cui toglierà soldi e competenze). A febbraio il governo aveva lanciato una manifestazione d’interesse (comunque non vincolante), per scegliere il profilo migliore a cui affidare lo sport italiano. Poi, però, la lista degli oltre 200 curriculum ricevuti non era mai stata pubblicata: tenere segreti i nomi significa evitare confronti sgraditi fra i candidati, ridurre le voci. Gestire autonomamente le nomine, con buona pace della trasparenza.

Il Fatto Quotidiano è riuscito ad avere l’elenco preparato dagli uffici di Palazzo Chigi e lo pubblica in esclusiva, in versione integrale. Ci sono tutti i grandi favoriti: l’ex amministratore delegato di Alitalia Rocco Sabelli per la presidenza, il primario Francesco Landi alla Salute in quota 5 stelle e una “donna di sport”, probabilmente un’ex atleta, all’Istruzione per la Lega. Ma anche nomi insospettabili come il dentista di Giovanni Malagò, attuale numero uno del Coni.

LA LISTA DEI CANDIDATI PER IL CDA DI SPORT E SALUTE SPA

Giorgio Abeni Anna Rosa Adiuttori Ernesto Albanese Salvatore Aloisi Edoardo Andreoli Riccardo Andriani Francesco Anesi Andrea Angeloni Giuseppe Argirò Stefano Azzi Anna Rita Balzani Maurizio Barbieri Marco Barbizzi Pierfrancesco Barletta Carlo Maria Barlocco Roberto Baudino Andrea Bedin Mario Benedetto Enrico Benelli Gianluca Bernardini Carlo Maria Berruti Michele Bertacco Riccardo Bertollini Diana Bianchedi Cristiano Blanco Mauro Bonaretti Diego Bonavina Manuela Bravi Claudio Briganti Mario Brozzi Alessandra Bruni Marco Buttarelli Camillo Cametti Sergio Capograsso Giuseppe Capua Giovanni Caravetta Andrea Cardinaletti Francesco Piero Raimondo Caria Paolo Alfredo Carlito Mario Carletti Roberto Caronno Franca Casadei Felice Casini Giuliana Maria Cassani Luigi Cassatella Franco Bruno Castaldo Alessandro Castelli Stefano Cattorini Guido Cecinelli Gianni Cedolini Ferdinando Cereda Mauro Checcoli Mirka Cocconcelli Maurizio Coconi Stefano Comellini Celeste Condorelli Marta Conean Carlo Conte Antonia Coppola Pietro Cordova Giuseppe Costantini Marcello Crea Nicolò Critti Enrico Crocetti Bernardi Carlo Dalla Vedova Claudio D’Amario Cosimo D’Ambrosio Carlo D’amelio Luigi D’Antò Giacomo D’arrigo Enrico D’ascoli Simone Dattoli Andrea De Rita Paolo Del Bene Paola Della Chiesa Antonello Di Cerbo Cesare Di Cintio Carlo Di Marco Maurizio Di Marcotullio Andrea Di Maso Tommaso Di Paolo Silviano Di Pinto Vincenzo Di Santo Giulio D’imperio Angelo Fasola Dino Feliziani Ferdinando Femiano Erica Ferri Virginia Filippi Riccardo Finocchi Luca Fiormonte Antonella Flumene Luisanna Fodde Giovanni Fontana Romano Franceschetti Paolo Francia Davide Franco Daniele Funicelli Umberto Maria Gandini Ferdinando Gandolfi Elena Garda Dario Giacomini Maurizio Maria Gialluisi Giuseppe Giblisco Daniele Giliberti Fabio Michele Giordano Luca Giraldi Paolo Giuntarelli Gioia Gorgerino Manuela Gorini Marcello Grimaldi Carlo Grippo Angelo Raffaele Guida Paolo Ignesti Luciano Innocentini Riccardo Jelmini Elisabetta Kalenda Umberto Lago Giuseppe Lagrasta Francesco Landi Dimitri Lauwers Paolo Lazzara Francesca Liuzzi Gabriele Giuseppe Liuzzo Alceste Maurizio Lo Buono Paolo Longhi Massimo Macagni Antonio Marinello Vincenzo Maritati Alessandro Marzoli Nicola Masciotra Fiona May Luigi Melica Mauro Miccio Giada Michetti Antonio Micillo Gian Mario Migliaccio Alberto Miglietta Filippo Mincione Nando Minnella Massimiliano Monanni Federico Montalti Mario Morelli Alberto Morini Luigi Morva Giovanni Naccarato Luca Nardi Pierpaolo Neri Giuseppe Nico Elena Nostro Francesca Novati Giuseppe Nucci Gianpiero Orsino Vittorio Ottonello Roberta Pacifici Gianni Padovani Roberto Pagliuca Giovanni Palazzi Federico Palumbieri Federico Pastor Mario Patrono Stefano Pecci Frederic Peroni Ranchet Paolo Pettene Carlo Piccolo Eugenio Piccolo Fabio Pigozzi Giuseppe Piraino Giuseppe Pirola Massimo Polledri Mauro Pollini Gabriella Porcelli Paolo Porcelli Monica Priore Antonio Prisco Claudio Pucci Giorgio Quadri Alberto Ramaglia Paolo Rampino Raffaele Ranucci Simone Rasetti Franco Renzi Luigi Repace Massimo Righi Andrea Rogg Maurizio Romano Vittorio Rosati Davide Gianpaolo Rosetti Sandro Rossi Igino Rugiero Ermanno Ruscitti Rocco Sabelli Marcello Sala Monica Babbini Fabio Salvadori Pieremilio Sanmarco Vincenzo Sanguigni Raffaele Sannicandro Nicola Dino Scheda Andrea Schenone Elena Severino Flavio Siniscalchi Francesco Soro Claudio Sottoriva Michele Stipulante Laura Strassera Roberto Tanganelli Genoveffa Tadonio Carlo Tavecchio Paolo Teoducci Jacopo Tognon Matilde Tomagnini Carlo Tranquilli Maurizio Trapani Paolo Triglia Fabrizio Maria Tropiano Andrea Vittorio Vaccaro Antonello Valentini Katia Valerio Flavio Vasoli Luigi Maria Vignali Salvatore Villano Michele Zarrillo Marco Zilia Bonamini Pepoli Federico Zurleni

