Il faccia a faccia in mattinata nell'albergo Amigo di Bruxelles. Il premier italiano parla di un incontro "buono e proficuo". Dopo il commento di Parigi precisa: "Analisi costi-benefici base per una discussione aperta, non ho parlato di redistribuzione di risorse". Il presidente francese invece non rilascia dichiarazioni. Sul tavolo anche il tema dei latitanti: "Collaborazione tra i ministri della giustizia"

Per il premier Giuseppe Conte è stato un incontro “buono e proficuo“, in cui si è parlato “anche” di Tav e “abbiamo condiviso un metodo“, spiega al termine del bilaterale avuto questa mattina con Emmanuel Macron. Il presidente francese invece ha preferito il silenzio stampa. Sono fonti dell’Eliseo a riferire all’Ansa che l’impegno della Francia sulla Torino-Lione è chiaro, soprattutto finanziario e su questo non c’è nessun dubbio da parte dei francesi. Questo è quello che Macron avrebbe detto a Conte. Da Parigi arriva però anche la conferma che i ministri dei Trasporti dei due paesi si vedranno nei prossimi giorni. Saranno loro, Danilo Toninelli ed Elisabeth Borne, ad “analizzare i risultati dell’analisi costi-benefici e su quella base aprire una discussione, una discussione aperta“, ha spiegato sempre il premier Conte. Che con Macron ha parlato anche di latitanti chiedendo di “superare la dottrina Mitterand” e da Parigi è arrivata l’apertura a una “collaborazione“.

“Ho visto” la dichiarazione dell’Eliseo “che riguarda la redistribuzione di risorse economiche ma io non ho parlato di quello, ho parlato dell’analisi costi benefici. Abbiamo affidato ai nostri ministri il compito di condividere l’analisi costi benefici e lì si aprirà una discussione. E’ prematuro fare una valutazione, prima bisogna condividere questi risultati. L’importante è che partirà un tavolo tecnico con i ministri competenti che faranno un’istruttoria“, ha poi precisato il premier in un punto stampa a Bruxelles dopo le dichiarazioni arrivate da Parigi.

Il bilaterale programmato prima del vertice di Bruxelles non era però cominciato sotto i migliori auspici, dopo che il capo di Stato francese nella notte aveva dichiarato che sul Tav “la Francia ha sempre avuto la stessa posizione, adesso è un problema italiano, io penso che i temi europei sono sufficientemente importanti”. “Credo che ogni volta che ci sono dei temi di divisione nazionale o domestici di un paese al Consiglio europeo si perde del tempo e io non ne ho molto da perdere“, aveva aggiunto Macron. Il premier Conte però dopo l’incontro ha spiegato che “il tono apparentemente irritato di Macron sulla Tav ieri sera era dettato dalla volontà di non farsi coinvolgere in un dibattito politico”.

Nell’albergo Amigo, pieno centro di Bruxelles a due passi dalla Grand Place, hotel in cui, oltre a Conte e al presidente francese, alloggia anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, il bilaterale è cominciato intorno alle 8.30 del mattino. Conte aveva l’obiettivo di aprire il confronto con Macron sul Tav, mettendo sul piatto l’analisi costi-benefici per cominciare a premere su una riduzione dei costi. L’Italia ha ancora cinque mesi e mezzo per ritirare i bandi e sabato a Roma i militanti del No scenderanno in piazza. “È stato un buon e proficuo incontro, abbiamo anche parlato di Tav, abbiamo condiviso un metodo, riferiremo ai nostri rispettivi ministri competenti, Toninelli e Bourne”, è il bilancio del premier Conte al termine del faccia a faccia.

Con Macron “abbiamo parlato anche dei latitanti che sono in Francia e condiviso il fatto che i nostri ministri della Giustizia su questo si incontreranno. Io gli ho chiesto di superare la dottrina Mitterand. Lui ha detto che si incontreranno anche su questo i ministri e valuteranno dal punto di vista tecnico, anche su questo ha dimostrato apertura“, ha aggiunto Conte. La Francia è il Paese che per anni è stata l’Eldorado dei ricercati politici: almeno 400 persone condannate in Italia per crimini eversivi hanno trovato rifugio Oltralpe. Merito appunto della cosiddetta dottrina Mitterand: secondo il presidente francese le leggi anti terrorismo approvate in Italia tra il gli anni ’70 e gli anni ’80 non erano condivisibili. “Non abbiamo parlato di casi specifici, noi diamo direttive e indicazioni e lasciamo la competenza ai ministri della Giustizia”, ha specificato il premier. “L’argomento è stato affrontato semplicemente per dire che serve una collaborazione tra i ministri della giustizia”, rendono noto in merito fonti diplomatiche francesi.

Il presidente Macron nel bilaterale ha voluto invece affrontare anche il tema della Cina, sottolineando la necessità di un coordinamento europeo, agendo come europei se ci si vuole muovere come potenza. Macron ha aggiunto che lavorare come “piccoli club” con Pechino non è un buon approccio. Il presidente francese ha poi parlato del summit martedì a Parigi con Xi Jinping e Merkel, precisando che tutte le grandi potenze europee sono associate a questa visita insieme a Juncker che è la presenza simbolica della Ue. Lo riferiscono sempre fonti dell’Eliseo.