Dal continente spirano voci critiche: "Il sostegno italiano alla nuova Via della Seta mette a rischio la solidarietà europea", titola il Financial Times nel dare notizia della visita a Roma del presidente cinese, che secondo il quotidiano finanziario "solleva questioni circa la capacità europea di formare una posizione unitaria nei confronti della Cina"

Xi Jinping è al Quirinale per l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I due capi di Stato hanno avuto un bilaterale di 20 minuti, che si è poi allargato alle rispettive delegazioni. “La cooperazione tra Italia e Cina sarà confermata e rafforzata durante la visita così gradita del presidente Xi con intese commerciali“, ha detto Mattarella. “La visita del presidente Xi Jinping è “l’occasione per registrare il livello eccellente dei rapporti tra Cina e Italia e per imprimervi sviluppo ulteriore”, ha aggiunto. Ad esempio con la firma del Memorandum Italia-Cina, che “è un segno dell’attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni congiunte tra imprese italiane e imprese cinesi”.

“Ringrazio il presidente per l’accurata e squisita accoglienza: nonostante la distanza geografica, i due popoli nutrono da sempre una profonda amicizia“, ha detto il presidente cinese Xi Jinping. Che ha aggiunto: “La parte cinese vuole uno scambio commerciale a due sensi e un flusso degli investimenti a due sensi“.

Dal continente spirano verso Roma voci critiche. “Il sostegno italiano alla nuova Via della Seta mette a rischio la solidarietà europea”, titola il Financial Times nel dare notizia della visita a Roma del presidente cinese, che secondo il quotidiano finanziario “solleva questioni circa la capacità europea di formare una posizione unitaria nei confronti della Cina”. Ancora, “l’impegno di Xi per lanciare un vasto programma di investimenti in Italia sarà visto da alcuni come una sfida diretta a una risposta europea unitaria”. Nelle pagine delle opinioni il Ft da spazio anche a un contributo del sottosegretario Michele Geraci, secondo il quale “il memorandum d’intesa con la Cina è un successo. Spero che possa essere un modello per altri Paesi europei e per migliorare gli standard negoziati tra Ue e Cina”.

Il rafforzamento della collaborazione tra Italia e Cina si estende anche al mondo del calcio. Secondo il Financial Times online un annuncio in questo senso dovrebbe arrivare in concomitanza con la visita di Xi. Nei colloqui sono impegnati, secondo quanto riporta il quotidiano della City, esponenti della serie A e della Federazione gioco calcio. E tra le ipotesi c’è quella di giocare un incontro in Cina.

Non solo partite e sviluppo del calcio, ma anche diritti tv: l’accordo tra Pechino e calcio italiano – di casa in Cina, con Fabio Cannavaro successore di Marcello Lippi sulla panchina di ct – avrà come occasione di sviluppo un incontro, in programma domenica – tra il viceministro della comunicazione, Shen Haixiong e la Federcalcio. Al centro dell’incontro, si apprende in Figc, la comunicazione dei contenuti audiovisivi legati al calcio, e altre forme di collaborazione. Haixiong è a capo di broadcaster con un’audience di oltre 1.5 miliardi di spettatori.

“Non possiamo svendere un pezzo di sovranità italiana e europea ai cinesi”, ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, ospite a Unomattina. “La posizione del Parlamento europeo – ha aggiunto – vuole che ci siano regole uguali in Europa e Cina. Non possono venire in Europa a fare ciò che vogliono se il loro mercato non è libero“.