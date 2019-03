I partiti di governo calano nelle intenzioni di voto, mentre cresce il Pd guidato dal neosegretario Nicola Zingaretti, che si posiziona da uno a tre punti di distacco dal Movimento 5 Stelle. È questa la tendenza rilevata da quattro sondaggi: Euromedia e Piepoli (trasmessi a Porta a porta), Emg (ad Agorà) e Index Research (Piazza Pulita). Guardando ai principali partiti, la Lega è data in calo di 1,5 punti da Euromedia e da Piepoli (-0,5), stabile al 34,6 per Index e in crescita dello 0,3 da Emg. Sul fronte del centrodestra è data in crescita da tutti Forza Italia, con una forbice dal +0,1 allo 0,5%. Salgono invece i consensi per il Partito democratico, dato in aumento tra l’1,2 fino al 2,1%. Una crescita che accorcia la distanza dal Movimento 5 Stelle, che registra dal -0,4 al -2%. Nelle intenzioni di voto, quindi, la Lega è data dal 31 al 34,6%, Forza Italia dal 9,1 all’11,5, il Pd dal 19 al 20,7 e i 5 Stelle dal 19,8 al 23,8%.