“L’arresto di De Vito è un fatto terribile. La corruzione è l’atto più deprecabile che un politico possa fare e va condannato al 100%. L’importante è che la magistratura vada avanti nelle indagini. Ho piena fiducia nella magistratura. Non si guarda in faccia a nessuno, senza se e senza ma, fermo restando il diritto di De Vito alla difesa”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un evento per i 25 anni dalla morte di Ilaria Alpi.