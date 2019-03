Prima di entrare in studio a Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si è reso protagonista di una diretta su Facebook ai limiti del surreale. “Chi ci sta guardando? Ma come, tutti maschi?” chiede al proprio collaboratore dietro lo smartphone. Poi accompagna i follower in bagno, mostrando l’asciugamano: “Guardate, incredibile! Anche i leghisti si lavano, sveliamo questo mistero”. Alla fine incontra Umberto Smaila e azzecca il risultato del derby tra Milan e Inter: “Vince l’Inter, finisce 3 a 1 o 3 a 2”.