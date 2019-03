Nuove contestazioni in Basilicata per Matteo Salvini. Dopo quelle di ieri a Marsicovetere (Potenza), i cori e le proteste si sono ripetuti oggi a Melfi e sempre per tutta la durata del comizio, cioè una ventina di minuti. A un certo punto, però, il leader della Lega, in tour elettorale in vista delle Regionali del prossimo 24 marzo, ha perso la pazienza: “Toglietevi dalle palle“.