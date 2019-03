“Che Fabio Fazio, per fare il fenomeno in tv, prenda dieci volte il mio stipendio mi fa girare le scatole”. A dirlo, durante un comizio a Lauria in vista delle Regionali in Basilicata, è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Che poi ha ironizzato sul viaggio del conduttore della Rai per intervistare il presidente francese, Emmanuel Macron.