Il Ministro dell’Interno interviene sulla vicenda Tav e la presunta crisi di Governo: “Alla fine sarà si o no, l’opera o la fai, o non la fai. Se tagli delle spese e ottieni più fondi da chi ne ha messi di meno fino ad oggi, l’analisi costi-benefici può cambiare, ma rimaniamo favorevoli all’opera – afferma il vicepremier leghista -. Ho la testa dura, non cambio e voglio sbloccare con decreti urgenti tutte le opere fermate negli ultimi anni.” Poi attacca la sinistra: “Governeremo a lungo perché lo facciamo bene. Con questa opposizione ne facciamo 16 di Tav”.