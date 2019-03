“Il cda di Telt ha approvato i bandi per la Tav. Siamo sulla strada giusta“. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini al termine del Consiglio federale della Lega, in via Bellerio. Per Salvini si tratta di “una scelta chiara e unanime, ma è solo una delle opere pubbliche”. Perché “ci sono 300 cantieri da far ripartire, porti, aeroporti, ferrovie e metanodotti. Contiamo che nell’arco di qualche giorno il Consiglio dei ministri porti in approvazione un decreto urgente sblocca-cantieri”