Nel tredicesimo atto della protesta dei gilet gialli in Francia il copione non è cambiato: scontri con la polizia e feriti. Gli incidenti più gravi a Parigi: qui sono stati segnalati lanci di lacrimogeni e cariche della polizia davanti alla sede dell’Assemblée Nationale, dove i manifestanti hanno provato a superare le transenne. Secondo le prime notizie, un manifestante è rimasto gravemente ferito e avrebbe perso la mano. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, mentre un giornalista di AFP ha raccontato che l’uomo è stato evacuato dai vigili del fuoco con una benda intorno all’avambraccio. Per l’emittente Bfmtv, l’uomo ha perso la mano nel tentativo di rilanciare un lacrimogeno in direzione delle forze dell’ordine. Sono qualche migliaio i manifestanti che si sono radunati a metà giornata sugli Champs–Elysees, da cui un corteo è partito verso Champ-de-Mars, ai piedi della Torre Eiffel. Altre manifestazioni anche in provincia, in particolare a Nizza e – con ‘Fly Rider’ Maxime Nicolle – alla frontiera con l’Italia. A Parigi, inoltre, oltre alla manifestazione sugli Champs-Elysees non si escludono altri cortei dal momento che sul web alcuni gilet gialli hanno fatto sapere di non voler più chiedere l’autorizzazione alla prefettura. Previste iniziative anche a Bordeaux, Tolosa, Lorient, Caen, Valence, Marsiglia e altre città.

“Forse è ora di fermare la violenza. Forse è ora di chiudere con la messa in discussione sistematica dei rappresentanti della democrazia e delle nostre forze dell’ordine” ha detto il ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner, dopo l’incendio doloso appiccato alla residenza bretone del presidente dell’Assemblea nazionale, Richard Ferrand. Quest’ultimo ha deciso di sporgere denuncia in seguito ad un tentativo di rogo “doloso” avvenuto venerdì nella sua abitazione privata a Motreff, in Bretagna, nell’ovest della Francia. “Dal momento che la gendarmeria ha scoperto sul posto una coperta, un residuo di pneumatico e una torcia artigianale imbevuta di carburante, la pista criminale non sembra porre dubbi” ha sottolineato una nota dell’Assemblea nazionale trasmessa da Ferrand, che è membro del partito La Republique En Marche (LREM) del presidente Emmanuel Macron. Su Twitter, Ferrand ha pubblicato due foto in cui si vedono una porta–finestra incendiata. Molti i messaggi a suo sostegno: “Niente legittima la violenza o l’intimidazione contro un rappresentante eletto della Repubblica. Tutta la mia solidarietà a Richard Ferrand e ai suoi familiari”, ha twittato Macron. Diverse abitazioni di deputati della maggioranza presidenziale sono state danneggiate dall’inizio della protesta del movimento dei gilet gialli a novembre e alcuni politici hanno ricevuto minacce di morte. Secondo fonti parlamentari, una cinquantina di deputati sono stati presi di mira nelle ultime settimane. “Chi intimidisce, minaccia, aggredisce, vandalizza, brucia, non avrà mai l’ultima parola in democrazia. Mai. Noi siamo la Repubblica e li combattiamo in modo implacabile”, ha reagito il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux.

A margine di un impegno istituzionale, invece, Castaner ha commentato la 13ma giornata di mobilitazione dei gilet gialli: “Siamo vigili, le nostre forze sono presenti”, ha dichiarato. “Ma mi piacerebbe che le nostre forze fossero concentrate sulla quotidianità dei francesi e non sulla gestione di qualche persona che in fondo mira a nuocere alle nostre forze, alle nostre istituzioni, ad attaccare come è stato fatto la residenza privata, a minacciare i parlamentari, anche cercando di identificare quante o quanti abbiano votato determinati disegni di legge per portare a termine operazioni contro di loro, si tratta di una minaccia alla stessa democrazia“.