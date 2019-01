Per il Martin Luther King Day, che si celebra ogni terzo lunedì di gennaio, un gruppo di giovani ha manifestato a Miami per chiedere maggiori diritti sulla casa, bloccando il traffico di un incrocio. Una donna, Dana Scalione, esasperata, è scesa dall’auto e ha iniziato a litigare con alcuni ragazzi neri. Dopo qualche minuto, il fidanzato, Mark Bartlett, è sceso da un Suv nero con una pistola in pugno e li ha minacciati, puntandogliela contro e accompagnando il tutto con insulti razzisti. L’uomo, che è stato arrestato dalla polizia di Miami, si è difeso sostenendo di essere intervenuto in soccorso della fidanzata. Il giorno successivo è stato rilasciato su cauzione ma ora dovrà affrontare il processo.

Video Instagram