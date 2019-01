“Ho delle prove compromettenti contro Cristiano Ronaldo“. A sostenerlo è l’ex fidanzata dell’attaccante della Juventus, Jasmine Lennard, che ha proposto il suo aiuto a Kathryn Mayorga, la ragazza americana che accusa il campione portoghese di averla violentata in un hotel di Las Vegas nell’estate del 2009.

L’avvocato della Mayorga, Leslie Mark Stovall, ha incontrato a Londra la Lennard e il su avvocato, Jonathan Coad, come confermato dallo studio legale Stovall & Associates. Secondo la Bbc, però, lo staff legale di Ronaldo smentisce che il calciatore abbia avuto una relazione con Lennard, modella e attrice britannica, ai tempi del Manchester United.

Mayorga era uscita allo scoperto lo scorso settembre accusando apertamente il calciatore portoghese di stupro in un’intervista con il settimanale tedesco Der Spiegel. Aveva raccontato di un’aggressione violenta subita da CR7: “Improvvisamente mi è stato addosso” e dopo il rapporto sessuale il calciatore le avrebbe chiesto se aveva avuto dei dolori: “Si mise in ginocchio e disse: al 99 per cento sono un bravo ragazzo, non so cosa succede al restante uno per cento”. Accuse che Ronaldo ha sempre rigettato.