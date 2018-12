“È una legge di Bilancio perché taglia tutte le pensioni, non solo quelle d’oro o di platino. E quando, oggi, il presidente Conte in conferenza stampa si permette di dire che è vergognoso che i pensionati difendono i loro diritti, dovrebbe pulirsi la bocca. Perché è ignobile attaccare chi ha lavorato una vita intera per meritarsi la pensione”. A dirlo, alla Camera, durante la discussione generale sulla legge di Bilancio, Maria Elena Boschi.