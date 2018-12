Lo rileva il sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7. Il Carroccio è dato al 32%, con un punto in più rispetto a una settimana fa. Guadagna uno 0,3% in sette giorni anche il Movimento 5 stelle, che oggi sarebbe scelto dal 26,5% degli elettori

Il dibattito con la commissione Ue sulla manovra non sembra far perdere consensi al governo: tutt’altro. Sia la Lega che il Movimento 5 stelle crescono. Lo rileva il sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7. Il Carroccio è dato al 32%, con un punto in più rispetto a una settimana fa. Guadagna uno 0,3% in sette giorni anche il Movimento 5 stelle, che oggi sarebbe scelto dal 26,5% degli elettori. In totale dunque i due partiti di governo sfiorerebbero il 60%: il 58,5, per l’esattezza.

Arretrano invece le opposizioni. Il Pd è in calo: è al 16,8% e perde lo 0,7% rispetto alla rilevazione del 10 dicembre. Stesso calo si registra per Forza Italia che passa dal 8,7% all’8%. Tra i partiti che non sono al governo guadagna qualcosa solo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni passa dal 3,7 al 4%. Dietro +Europa di Emma Bonino passa dal 3 al 2,8%, Potere al Popolo si conferma sul 2,4%, subito davanti a Liberi e Uguali, che però non dovrebbe più presentare il suo simbolo alle prossime elezioni.