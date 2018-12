La discoteca The old factory, di Roma è stata teatro della festa dei parlamentari del Movimento 5 stelle per il party “Un anno a 5 Stelle“. Un momento di svago per festeggiare i primi sei mesi di governo. Deputati e senatori si sono dati appuntamento mercoledì sera per una serata a base di disco music anni ’90, balli e trenini. Assente il leader Luigi Di Maio, impegnato nel vertice convocato dal premier Conte