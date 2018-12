Botta e risposta rovente a Otto e Mezzo (La7) tra il filosofo Massimo Cacciari e il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco sul governo gialloverde.

L’ex sindaco di Venezia osserva: “Questo è un Paese che da 25 anni è in decadenza. E’ chiaro che questa non è stata prodotta da Salvini e di Di Maio, ci mancherebbe. Non ne sarebbero stati neanche capaci. Ci sono responsabilità ben maggiori di personalità ben più forti. Da 25 anni in questo Paese hai mediamente l’aumento minore della ricchezza, i livelli minori di produttività, la disoccupazione maggiore, le infrastrutture più scassate. E da 25 anni su queste questioni nessuno interviene”.

E aggiunge: “Adesso, per esempio, nessuno più parla della necessità di alcune riforme istituzionali. Siccome Renzi è diventato antipatico, vanno bene Senato e Camera e doppia lettura? Ma vogliamo scherzare? Cosa fa questo governo rispetto alle riforme che sono rimaste nel cassetto? Perché non le riprende? Perché Salvini non mi riparla di federalismo?”

Buttafuoco chiede: “Le faccio una domanda da suo lettore. Ma questo rimescolamento non ha un vantaggio? E’ sul piano politico che è stata riportata la discussione, non sul piano elettorale. Se M5s e Lega si trovano al governo, è perché è stata richiesta la loro presenza. Non è un vantaggio, non è un’occasione, non è una possibilità per non proseguire nell’andazzo di prima?”.

Cacciari risponde: “Veramente stanno seguendo l’andazzo di prima in modo perfetto”.

“Il reddito di cittadinanza non equivale all’andazzo di prima” – ribatte Buttafuoco – “E costringere Salvini a votarlo significa non considerare più il Sud una landa di fannulloni”.

Il filosofo obietta con toni veementi: “Ma ha capito come funziona il reddito di cittadinanza o no? Ha capito i problemi che ci sono per avviarlo o no? Ha capito che sarebbe stato molto meglio riorganizzare tutti i finanziamenti per la povertà o no? Ha capito che tutto questo non fa altro che aumentare il debito e che alla fine, assieme alla riforma delle pensioni, si rovescerà sulle nuove generazioni o no? Ha capito che fare una riforma delle pensioni, in un Paese in cui l’età media continua a crescere e questi te la abbassano, è una follia o no? Certo che la colpa non è di questo governo, ma di quelli precedenti”.

“Vien da pensare che la soluzione era far continuare gli altri”, replica Buttafuoco.

E Cacciari non ci sta: “E vabbè, allora vada. A me dice che la soluzione era far continuare gli altri? Vengo qui da 3 anni a mandarli a quel paese“.