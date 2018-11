Primo punto in campionato e dimissioni. Domenica surreale in casa Chievo Verona, che con il pareggio odierno contro il Bologna (2-2) è riuscito finalmente ad annullare la penalizzazione ricevuta a inizio anno. I clivensi restano sempre ultimi in classifica, ma almeno hanno eliminato il segno meno in graduatoria. Dopo il triplice fischio, però, la doccia fredda: Giampiero Ventura ha deciso di dimettersi. Una decisione strana quella dell’ex commissario tecnico della nazionale, sulla panchina dei veronesi da sole quattro gare, in cui ha racimolato tre sconfitte e l’odierno pareggio. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore dopo la partita è rimasto a lungo negli spogliatoi a parlare con la squadra, a cui ha comunicato la sua decisione. Successivamente non si è presentato alla canonica intervista post match. La società veneta al momento non ha fornito alcuna spiegazione. Di certo ora sarà costretta a trovare il terzo allenatore per una stagione comunicata nel peggiore dei modi.