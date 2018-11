Il maltempo non dà tregua a Portofino, isolata dal 29 ottobre scorso, quando la mareggiata ha distrutto in più punti la strada che unisce il borgo a Santa Margherita Ligure. Nel cuore del paese, un cedimento ha coinvolto la piazzetta (sotto la quale scorre il rio Fondaco). E proprio a Santa Margherita, alle 6, un treno regionale è deragliato a causa di una frana. L’incidente non ha provocato feriti ma soltanto ritardi alla circolazione di circa 60 minuti.

Video Facebook/Primocanale/Massimo e Tito Capriccioli