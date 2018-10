Dopo il cedimento delle scale mobili della metro Repubblica di Roma, sono scattati gli interventi dei soccorritori. Nel video girato dai Vigili del fuoco, il momento in cui i feriti, 24 in tutto, vengono aiutati e portati in superficie.

Il giorno successivo all’incidente, la fermata resta chiusa. Intanto la polizia ha sequestrato l’area per le verifiche e la Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, al momento a carico di ignoti. Gli inquirenti dovranno stabilire se la scala abbia ceduto perché danneggiata dal comportamento dei passeggeri (un gruppo di tifosi russi, diretti verso lo stadio Olimpico, stava saltando sulle scale, secondo le testimonianze raccolte) o se l’usura sia stata la causa del cedimento.