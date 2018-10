“Potrebbe essere il peggior uragano mai visto nell’ultimo secolo”. È l’allarme che il governatore della Florida Rick Scott ha lanciato sul ciclone Michael che in questi giorni si è spostato dal golfo del Messico alle coste degli Stati Uniti. Impattando sulla terraferma, secondo il National Hurricane Center (NHC), si formerebbero onde alte 3 metri e venti fino a 240 km/h. Una forza confermata anche dalla categoria di Micheal, salita nel giro di 24 ore dal 2° grado della scala Saffir-Simpson al 4° (su 5).

“La tempesta è arrivata. Il tempo per evacuare è finito. I primi soccorritori non saranno in grado di uscire nel bel mezzo della tempesta. Se si sceglie di soggiornare in una zona di evacuazione, è necessario cercare rifugio immediatamente”, ha sottolineato Scott via Twitter.

The time for evacuating along the coast has come and gone. First responders will not be able to come out in the middle of the storm. If you chose to stay in an evacuation zone, you must SEEK REFUGE IMMEDIATELY.

— Rick Scott (@FLGovScott) 10 ottobre 2018