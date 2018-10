Almeno 5mila persone risultano ancora disperse nelle due zone dell’isola indonesiana di Palu più colpite dal sisma e dallo tsunami di una settimana fa. L’agenzia per i disastri in Indonesia ha spiegato che la cifra è basata su stime fornite dai governatori locali delle zone di Petobo e Balaroa, dove interi quartieri sono stati rasi al suolo. Al momento è difficile conoscere la cifra esatta considerando che le aree sono state in gran parte sepolte sotto montagne di fango e rottami. Nel video, il momento in cui le onde anomale si abbattono sull’isola Sulawesi, colpita prima dal terremoto e poi dallo tsunami. I morti sono oltre 1700.